Aldo, Giovanni e Giacomo sono davvero tornati: “Noi apolitici, Reuma Park era una ferita” | Video (Di martedì 28 gennaio 2020) Aldo, Giovanni e Giacomo ormai è dagli anni ‘90 che fanno ridere e appassionare il pubblico, che resterà piacevolmente sorpreso dal bel “Odio l’estate”. Tanti italiani erano preoccupati dalla parabola discendente imboccata con gli ultimi film, in particolare dopo il super flop di Fuga da Reuma Park, che ora confessano essere stato traumatico anche per loro durante l’incontro stampa: “Abbiamo sempre raccontato l’Italia, quello era stato uno slancio di fantasia che forse è piaciuto solo a noi. Era una ferita che ha fatto male e che ora è stata guarita”, come possiamo confermare dopo aver visto il film in anteprima. Sempre durante la chiacchierata con la stampa il mitico trio ha raccontato le sue origini, con un primo incontro tra Giovanni e Aldo nato quasi per caso e voluto più dal secondo che dal primo: “Lui all’inizio lui si lamentava che mio cugino mi si portava sempre dietro. È stato ... giornalettismo

Noovyis : (Cinque nuove uscite da (non) perdere. Tra cui il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo) Playhitmusic -… - mirmeilin : RT @MG_FilmNews: Presentazione stampa per 'Odio l' Estate' La nuova commedia di Medusa Film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Dal 30 gennaio a… - MG_FilmNews : Presentazione stampa per 'Odio l' Estate' La nuova commedia di Medusa Film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Dal 30 ge… -