‘Alberi in periferia’: Pulcini annuncia 11 ulivi nel giardino Don Cadmo Biavati (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Tornano gli amici di “Alberi in periferia”, i volontari che, grazie a spettacoli teatrali e concerti da loro organizzati, raccolgono soldi che servono per piantumare nuovi alberi nel V Municipio. L’idea, nata da alcuni cittadini, è stata supportata è promossa fin dall’inizio dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini. Nei mesi scorsi sono stati raccolti i fondi e primi nuovi alberi sono stati posti, nel mese di novembre, a Parco Somaini. Dopo il secondo evento culturale organizzato nella cornice di Festam, (il Festival dell’Ambiente promosso e finanziato dal V Municipio nel mese di dicembre), sabato prossimo si procederà con il secondo step al parco di via delle palme a Centocelle. È stato scelto questo quartiere proprio per rispondere agli atti criminali degli scorsi mesi e a chi, a causa di questi gesti, ha sminuito o tende a ridurre un ... romadailynews

