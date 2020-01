Albania, ancora terremoto: magnitudo 5 vicino a Durazzo. La scossa si è sentita in Salento (Di martedì 28 gennaio 2020) Una nuova scossa nei pressi della città albanese, dopo il terremoto dello scorso 26 novembre, che causò 50 morti e oltre 2000 feriti. L'ipocentro 10 km sotto il livello del mare. Il sisma avvertito distintamente a Tirana e Valona, così come in Salento, tra Nardò e Galatina. Tra dicembre e gennaio altre due scosse. fanpage

