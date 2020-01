Al ristorante la nuova tendenza è Flatfood: abbonamento mensile per mangiare sempre fuori casa (Di martedì 28 gennaio 2020) Una cifra fissa mensile per mangiare al ristorante ogni volta che si vuole: si chiama Flatfood, e porta nel mondo della ristorazione la stessa formula (vincente) a cui ci hanno abituato servizi come Netflix e Amazon Prime: un abbonamento. Una nuova tendenza che va incontro agli oltre 10milioni di italiani che ormai ogni giorno, secondo i dati dell’ultimo rapporto Fipe (Federazione dei Pubblici esercizi), mangiano fuori casa: un giro d’affari di 86milioni di euro nel solo 2019, che contemporaneamente ha segnato una riduzione di quasi 9 miliardi di euro dei consumi alimentari in casa negli ultimi dieci anni. Per ora sono due i promettenti esperimenti italiani a provare questa nuova frontiera dell’all you can eat. Il primo è il Weedoo di Limena (Padova), ristorante specializzato in galletto alla piastra e piatti di carne: con 149 euro al mese offre cene illimitate tutti i ... vanityfair

