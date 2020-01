Agrigento: giornalista torna dalle vacanze in Nigeria e muore di malaria, aperta inchiesta (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - Va in vacanza in Nigeria e quando torna scopre di avere la malaria. Dopo giorni di febbre alta è morta la notte scorsa nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Agrigento la giornalista Loredana Guida di 44 anni. I parenti hanno annunciato che presenteranno una denu liberoquotidiano

sil_viar0 : RT @Agenzia_Ansa: Una insegnante e giornalista di 44 anni di Agrigento è morta per la malaria dopo aver fatto un viaggio in Nigeria. #ANSA… - Agenzia_Ansa : Una insegnante e giornalista di 44 anni di Agrigento è morta per la malaria dopo aver fatto un viaggio in Nigeria.… - QdSit : La giornalista e insegnante Loredana Guida è morta per malaria ad Agrigento all’età di 44 anni. Aveva contratto il… -