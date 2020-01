Agrigento, giornalista muore per la malaria dopo una vacanza in Nigeria (Di martedì 28 gennaio 2020) Una donna di Agrigento, dopo una vacanza in Nigeria, è morta a causa di una malaria non diagnosticata Loredana Guida, così si chiamava la giornalista ed insegnante di Agrigento che è morta per malaria. La donna di 44 anni, dopo essere tornata da una vacanza in Nigeria, ha accusato la febbre alta e nausea. Per … L'articolo Agrigento, giornalista muore per la malaria dopo una vacanza in Nigeria proviene da www.inews24.it. inews24

