Agrigento, giornalista muore di malaria: era appena tornata da un viaggio in Nigeria (Di martedì 28 gennaio 2020) È morta di malaria Loredana Guida, l’insegnante e giornalista 44enne di Agrigento, che era appena ritornata da una vacanza a Lagos, in Nigeria. Aveva accusato febbre alta e nausea tanto da convincerla ad andare al pronto soccorso. Dopo aver trascorso nove ore in ospedale, senza che le diagnosticassero una malattia specifica, ha firmato le dimissioni ed è tornata a casa nonostante, come raccontano i parenti, avesse spiegato ai medici di esser appena tornata da un viaggio in Africa. Cinque giorni dopo però la sua condizione di salute è peggiorata: è stata trasportata già in coma all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stata ricoverata in rianimazione per una settimana. Fino al decesso la notte scorsa. Secondo quanto ricostruito dal direttore sanitario dell’ospedale Antonello Seminerio “la paziente è arrivata una prima volta al pronto soccorso il 15 ... ilfattoquotidiano

