Agrigento: assessore Salute, ‘ho disposto acquisizione cartelle cliniche morta per malaria’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “Ho disposto l’acquisizione delle cartelle della paziente deceduta ad Agrigento. Dai primi approfondimenti, dei quali verrà resa informativa all’Autorità Giudiziaria, emergono con chiarezza le procedure seguite. Non voglio aggiungere altro, in attesa della trasmissione della relazione richiesta all’Asp, ma inviterei tutti ad attendere l’esito dell’attività istruttoria, prima di dare sfogo alla propria ansia di visibilità attraverso polemiche che, tra l’altro, sono irrispettose del dolore dei familiari, al cui cordoglio mi unisco”. Lo ha detto all’Adnkronos l’assessore regionale per la Salute della Salute, Ruggero Razza, dopo la morte di Loredana Guida, la giornalista di 44 anni morta di malaria. L'articolo Agrigento: assessore Salute, ‘ho disposto acquisizione cartelle cliniche ... calcioweb.eu

