Agrigento: assessore Salute, 'ho disposto acquisizione cartelle cliniche morta per malaria' (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Ho disposto l’acquisizione delle cartelle della paziente deceduta ad Agrigento. Dai primi approfondimenti, dei quali verrà resa informativa all’Autorità Giudiziaria, emergono con chiarezza le procedure seguite. Non voglio aggiungere altro, in attesa della trasmissione liberoquotidiano

zazoomnews : Agrigento: assessore Salute ‘ho disposto acquisizione cartelle cliniche morta per malaria’ - #Agrigento: #assessore… - TV7Benevento : Agrigento: assessore Salute, 'ho disposto acquisizione cartelle cliniche morta per malaria'... - in3minuti_it : determina 426mila €, spazzamento, città sporca, tariffe…temi trattati con l’assessore ambiente Comune Agrigento Nel… -