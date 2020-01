Adriana Volpe Vs Rita Rusic/ Augusto de Megni: 'Sindrome della maestrina', GF VIP 4, (Di martedì 28 gennaio 2020) Adriana Volpe contro Rita Rusic: scontro tra le due donne all'interno della casa del GF VIP 4. L'ex di Cecchi Gori: 'è ridicola!' ilsussidiario

trash_italiano : Antonella Elia che ascolta Adriana Volpe mentre difende Fernanda. #GFVIP - ChaanelChanel : RT @e_bernasconi97: Motivi per salvare Rita Rusic: - smascherare Adriana Volpe - porta sano trash - si da da fare in casa - ha stretto lega… - Franc3sca1926 : RT @nuan997: SALVIAMO RITA RUSIC NON POSSIAMO DARLA VINTA A QUELLA VIPERA DI ADRIANA VOLPE #GFVIP -