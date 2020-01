Adriana Volpe dopo il GF Vip ricondurrà Mezzogiorno in Famiglia? (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Adriana Volpe torna alla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia? Come la maggior parte delle indiscrezioni che riguardano il mondo della televisione, anche questa è stata lanciata dal sempre informato TvBlog. Mezzogiorno in Famiglia potrebbe tornare su Rai2 a partire da settembre, com’era facile immaginare, dopo gli ascolti deludenti del programma che ha preso il suo posto, Domenica Ventura, poi diventato Settimana Ventura. Se la cosa andasse in porto, è lecito pensare che alla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia potrebbe tornare Adriana Volpe, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ma anche Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, visti gli ottimi ascolti sempre ottenuti nelle edizioni degli ultimi anni. Mezzogiorno in Famiglia torna in onda su Rai2 con la conduzione di Adriana Volpe… ma in una veste nuova? Sempre stando ... lanostratv

