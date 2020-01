piano di pace per il Medio oriente proposto dall'amministrazione Usa "non passerà". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, al termine di un incontro con tutte le componenti palestinesi, Hamas compresa, che hanno tutte promesso di "resistere in tutti i modi". Hezbollah, componente di rilievo appoggiata dall'Iran, parla di "tentativo di eliminare i diritti del popolo palestinese".Toni duri da Teheran: il piano di Trump -si afferma- è il "tradimento del secolo" ed è destinato al fallimento.(Di martedì 28 gennaio 2020) Ildi pace per il Medio oriente proposto dall'amministrazione Usa "non". Lo ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu, al termine di un incontro con tutte le componenti palestinesi, Hamas compresa, che hanno tutte promesso di "resistere in tutti i modi". Hezbollah, componente di rilievo appoggiata dall'Iran, parla di "tentativo di eliminare i diritti del popolo palestinese".Toni duri da Teheran: ildi-si afferma- è il "tradimento del secolo" ed è destinato al fallimento.(Di martedì 28 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Abu Mazen: il piano Trump non passerà - ottaviadalessa : RT @Geopoliticainfo: ????????Donald #Trump ha annunciato di aver inviato una lettera al presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Maze… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Abu Mazen respinge piano Israele: Gerusalemme non è in vendita #AbuMazen -