A La vita in diretta c' è Silvana Paola Cortellesi imita la mitologica inviata del

Silvana torna a casa. Paola Cortellesi va ospite a La vita in diretta e, a sorpresa, ripropone la storica parodia dell'inviata del programma che, munita del suo perenne entusiasmo, veniva spedita a casa del vip di turno.L'attrice è in questi giorni al cinema con Figli, film col quale sta girando le varie trasmissioni televisive per la classica promozione. Ma una volta approdata nel pomeriggio di Raiuno non poteva rinunciare all'imitazione lanciata per la primissima volta nel 2001 a Mai dire gol.

