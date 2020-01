90 giorni per innamorarsi: come è finita tra Angela e Michael ? Grandi notizie dalla Nigeria (Di martedì 28 gennaio 2020) Angela e Michael sono protagonisti dell’edizione 2020 di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni in Italia. Li abbiamo già conosciuti lo scorso anno, quando avevano già partecipato al format. Ma non avendo trovato il modo di avere il visto, hanno continuato la loro avventura anche in questa edizione che in Italia viene trasmessa da gennaio 2020 su Real Time. Le puntate come immaginerete, sono state trasmesse qualche mese fa su TLC per cui possiamo raccontarvi come è finita tra i protagonisti del programma americano. Siete quindi curiosi di sapere come è finita tra Angela e Michael? Ve lo raccontiamo con le ultime news che arrivano direttamente dalla Nigeria. Se non volete scoprire quello che è successo tra i due, fermate qui la lettura! 90 giorni PER innamorarsi: come E’ finita TRA Angela E Michael? Chi ha seguito la storia sa bene che Angela è volata più ... ultimenotizieflash

