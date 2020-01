2019-nCoV: quanta paura dobbiamo avere del coronavirus (Di martedì 28 gennaio 2020) Al momento sono quattro i casi registrati in Europa di persone infette dal nuovo coronavirus 2019-nCoV il cui epicentro di diffusione è localizzato nella città di Wuhan nella Cina centrale. Si tratta di tre cittadini francesi che recentemente erano stati in Cina e che attualmente sono ricoverati in isolamento. Un altro caso è stato invece registrato in Germania, in Baviera. In Italia invece non ci sono ancora casi registrati ma è già arrivata la psicosi del coronavirus. La psicosi del coronavirus a Rovigo e l’assalto alle farmacie per le mascherine Il caso più eclatante arriva dalla provincia di Rovigo. Il Gazzettino racconta che in un istituto scolastico di Castelguglielmo alcuni genitori si sono rifiutati di mandare a scuola i figli a causa dell’arrivo in classe di due alunni cinesi. Secondo alcune mamme e papà i due bambini sarebbero arrivati in Italia proprio per ... nextquotidiano

