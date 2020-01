12 semplici modi per ridurre le infiammazioni del corpo (Di martedì 28 gennaio 2020) Un'insalata al giorno...Fate spuntini saniFate un buon riposo Portate a spasso il caneInsaporite con le spezieDiminuite il consumo di alcoliciSostituite il caffè con il tè verdeTrattate bene il vostro intestinoFate digiunoEvitate latte e glutine (temporaneamente)RilassateviOcchio all'etichettaOggi, l’argomento «infiammazione» in termini di salute è ovunque: ma cosa si intende esattamente per infiammazione? In soldoni, quando nel nostro organismo si verifica un danno fisico, chimico o biologico, nei tessuti si avviano dei procedimenti mirati a risvegliare il sistema immunitario, il quale risponde al pericolo con uno stato di infiammazione. Facile capire che se il pericolo rientra, l’infiammazione cessa progressivamente. Il problema è quando diventa cronica, durando mesi o addirittura anni. Ecco che adottare una dieta e uno stile di vita che puntano alla prevenzione di certo ... vanityfair

