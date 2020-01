Zingaretti ringrazia le Sardine e scarica i 5 Stelle: “Prima sconfitta di Salvini, ora il bipolarismo è tra noi e la Lega” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali in Emilia Romagna, Nicola Zingaretti: “Stiamo cambiando gli scenari e riorganizzando le forze. Ormai il bipolarismo è tra noi e la Lega”. Esulta (a tarda serata, anzi in nottata) il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, che si gode la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e soprattutto tira un sospiro di sollievo per la vittoria su Matteo Salvini. Elezioni regionali Emilia Romagna, Nicola Zingaretti: “Il vento sta cambiando” Inutile negare che Bonaccini abbia improntato la sua campagna elettorale scommettendo sulla sua immagine e mettendo in secondo piano (fino ad ignorare) il buon nome del Partito democratico. Ma poco importa, Nicola Zingaretti può tornare a sventolare il vessillo dem mettendo il cappello sulla vittoria del candidato di Centrosinistra. O meglio, per onestà, mettendo il cappello sulla ... newsmondo

