Whatsapp, la foto del figlio sulla chat dei genitori. E scatta la denuncia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Valentina Dardari Il ragazzino stava alzando il dito medio quando è stato immortalato. Un genitore querela l’altro per diffamazione aggravata Nell’era di internet e di Whatsapp può capitare che un genitore decida di querelarne un altro per diffamazione aggravata nei confronti del figlio 11enne. Tutto è avvenuto per una foto del ragazzino che lo mostra mentre alza il dito medio in classe. Certo non una bella immagine, ma la cosa sarebbe finita lì se un padre non avesse deciso di postare l’immagine sulla chat di classe dei genitori su Whatsapp, con tanto di commento: “Bel gesto per un bambino di 11 anni”. Apriti cielo. Dopo un’accesa discussione tra genitori è scattata la denuncia. Ma andiamo per ordine. Da una foto alla denuncia Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, tutto avrebbe avuto inizio una decina di giorni fa a Bologna, quando nella chat dei genitori di ... ilgiornale

