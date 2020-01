We will rock you al Teatro Brancaccio dal 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della precedente edizione, che ha registrato circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche in tutta Italia, è partita dal Teatro La Fenice di Senigallia, il 31 ottobre, la stagione 2019/2020 di We will rock You, lo spettacolo con le hit dei Queen nella nuova regia di Michaela Berlini. L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, ha appassionato intere platee animate da giovani e meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza, del potere salvifico del rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. Dal 28 gennaio al 2 febbraio lo spettacolo tornerà a Roma per infiammare il Teatro Brancaccio al ritmo dei più grandi successi dei Queen, per oltre due ore e mezza di spettacolo. I ... romadailynews

romadailynews : We will rock you al Teatro Brancaccio dal 28 gennaio: Dopo lo straordinario successo di… - chia_bencivenga : Teatro Brancaccio | WE WILL ROCK YOU dal 28 gennaio al 2 febbraio - EmilianaCosta1 : 'We will rock you', il musical omaggio ai #Queen al Teatro Brancaccio di #Roma, da domani a domenica #2febbraio. La… -