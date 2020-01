Volvo, presentata a Milano la XC40 Recharge (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Volvo presenta a Milano la XC40, la prima elettrica della casa automobilistica (che ha grandi progetti per il futuro immediato). presentata a Milano la Volvo XC40 Recharge, la prima elettrica della casa automobilistica. L’esordio in realtà era avvenuto al Salone di Los Angeles lo scorso novembre, ma ora l’auto è stata svelata anche al pubblico europeo. Milano, la Volvo presenta la XC40 Recharge, la prima completamente elettrica La XC40 Recharge è la prima Volvo completamente elettrica, la risposta all’appello della casa automobilistica che dice presente alla chiamata del futuro. Il mondo delle automobile, come noto, va verso l’elettrico. Ora sta ai grandi marchi fare la propria mossa per non farsi trovare impreparati. E la Volvo ha accettato la sfida. E stando agli ordini ricevuti l’ha anche vinta. Si tratta della versione cento per cento ... newsmondo

