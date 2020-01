Volley, Wilfredo Leon rinnova con Perugia! Il giocatore più forte del mondo resterà in Italia fino al 2022 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il giocatore più forte del mondo rimane in Italia. Il pallavolista numero 1 del Pianeta continuerà a giocare entro i nostri confini, Perugia ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Wilfredo Leon: lo schiacciatore cubano naturalizzato polacco vestirà la casacca dei Block Devils fino al 2022, il martello ha firmato un biennale e regalerà ancora tante meraviglie con la società del Presidente Gino Sirci. Il 26enne è ritenuto da più parti l’attaccante di riferimento del panorama internazionale, il Giaguaro è un concentrato di potenza e di atletismo che si distingue per le fiondate offensive da vero Re del Volley e per un servizio spesso decisivo. Wilfredo Leon era corteggiatissimo da alcune squadre russe ma la società umbra ha respinto l’assalto con una nuova offerta economica che si aggira attorno al milione di euro a stagione e che lo rende uno dei pallavolisti più pagati ... oasport

