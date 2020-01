Volley, i migliori italiani della 17ma giornata di SuperLega. Zaytsev ruggisce, Polo granitico, Kooy trascinante (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel weekend si è disputata la 17ma giornata della SuperLega 2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento non sono scese in campo perché contemporaneamente erano impegnate nello scontro diretto in Champions League (vinto 3-0 dai marchigiani), la Lube ha conservato il primo posto in classifica ma ora ha tre punti di vantaggio su Perugia che ha battuto Milano nel big match. Di seguito i migliori italiani della diciassettesima giornata di SuperLega. FILIPPO LANZA. Lo schiacciatore di Perugia sta attraversando un buon momento di forma. Contro Milano non parte titolare, a metà del secondo set rileva Oleg Plotnytskyi e si rende protagonista di una partita di grande efficienza: 5 punti col 71% in attacco, 55% in ricezione. Ottima spalla di un vulcanico Wilfredo Leon che firma il 3-0 dei Block Devils. ALBERTO Polo. Padova liquida il fanalino di coda Sora per 3-1, ... oasport

pilloledivolley : 17ª RS Superlega: i ?? delle gare. 26 punti per Dzavoronok, 5 ace per Zaytsev, Polo il migliore a muro con 6 block v… - Grottaglie : Volley Club Grottaglie: 0-3 in Basilicata, girone d’andata concluso tra le migliori 4 - - thevolleynews : Volley Club Grottaglie: 0-3 in Basilicata, girone d’andata concluso tra le migliori 4 - -