Volley femminile | le migliori italiane della 16ma giornata di A1 Gran prestazione di

Calendario Coppa Italia Volley femminile 2020 : orari quarti di finale - programma - tabellone - tv : Mercoledì 29 gennaio si disputeranno i quarti di finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile, alle ore 20.30 andranno in scena quattro partite da dentro o fuori: le vincitrici si qualificheranno alla Final Four in programma nel weekend del 1-2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio, le perdenti verranno naturalmente eliminate dal torneo a cui sono state ammesse le migliori otto squadre della Serie A1 al termine del girone ...

Volley femminile - Serie A1 : Busto Arsizio e Chieri vincono in trasferta. Nessun problema per Novara e Scandicci : Si sono appena conclusi i match della 16esima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Busto Arsizio ha vinto in trasferta con un perentorio 3-0 sul campo di Brescia (25-19 25-19 25-20). Grandissima protagonista del match è stata la schiacciatrice belga Britt Herbots capace di mettere a referto ben 18 punti. Alessia Gennari e compagne non hanno avuto troppi problemi a conquistare la vittoria che rafforza il secondo posto in ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio : Italia superlativa negli sport invernali. Volley femminile - Conegliano strapazza Casalmaggiore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi del 25 gennaio: orari e programma 21.55 Volley femminile – Conegliano si è sbarazzata di Casalmaggiore con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-20) nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 20.37 PALLANUOTO femminile – La Spagna batte per 13-12 la Russia e si laurea campione ...

Volley femminile - Conegliano strapazza Casalmaggiore e prosegue la cavalcata in testa alla Serie A1 2020 : Conegliano si è sbarazzata di Casalmaggiore con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-20) nell’anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte senza particolari problemi nella tana delle lombarde e proseguono la loro cavalcata solitaria in testa alla classifica: 45 punti (15 vittorie, 1 sconfitta), nove lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio, che domani sarà attesa dalla ...

Volley femminile - Serie A1 : 16ma giornata. Conegliano a Casalmaggiore - Busto Arsizio e Novara per rispondere : Nel weekend si giocherà la sedicesima giornata della Serie A1 2020 di Volley femminile. Conegliano sembra essere padrona assoluta del campionato, le Campionesse d’Italia occupano la prima posizione con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice e vogliono confermare la loro posizione di forza: le Pantere faranno visita all’ambiziosa Casalmaggiore, squadra di ottima sostanza che può mettere in difficoltà le ragazze di ...

Volley femminile - Busto Arsizio passeggia sul Resovia in CEV Cup e ipoteca i quarti di finale : Busto Arsizio ha sconfitto il Developres Resovia per 3-0 (25-22; 25-17; 25-22) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2020 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle,detentrici del trofeo, hanno trionfato di fronte al proprio pubblico del PalaYamamay e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale: bisognerà conquistare almeno due set nel ritorno in Polonia, ...

Volley femminile - Novara asfalta lo Stoccarda in Champions League e si rilancia verso i quarti di finale : Novara ha demolito Stoccarda per 3-0 (25-11; 25-22; 25-19) nella Champions League 2020 di Volley femminile ed è balzata in testa alla classifica della Pool C con tre vittorie all’attivo: le piemontesi si rilanciano brillantemente nella massima competizione continentale e hanno effettuato un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. Le ...

Volley femminile - CEV Cup 2020 : la Dinamo Kazan strapazza Monza. I quarti di finale si allontanano : La Dinamo Kazan vince nettamente la gara d’andata degli ottavi di finale di CEV Cup contro Monza con un secco 3-0 (25-23 25-13 25-19). Grande protagonista Samanta Fabris che è stata capace di mettere a segno 14 punti. Di alto profilo anche le prestazioni di Bethania de la Cruz e Olga Biryukova che hanno messo a referto rispettivamente 13 e 10 punti. A questo punto la qualificazione ai quarti per la squadra di Carlo Parisi è estremamente ...

Busto Arsizio-Resovia in tv oggi : orario - programma - streaming - sestetti Cev Cup Volley femminile 2020 : oggi, giovedì 23 gennaio è in programma la sfida tra Unet E-Work Busto Arsizio e le polacche del Resovia, gara di andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Partita non semplice per un Busto Arsizio che arriva comunque a questo appuntamento in ottima condizione sia fisica che psicologica dopo aver consolidato il secondo posto in classifica in campionato. Le lombarde sono campionesse in carica di questa competizione e .non vogliono abdicare. Con ...

Dinamo Kazan-Monza in tv oggi : orario - programma - streaming - sestetti Cev Cup Volley femminile 2020 : oggi, giovedì 23 gennaio la Saugella Monza scende in campo a San Pietroburgo contro la Dinamo Kazan per la gara di andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Partita complicata per la formazione monzese che non sta attraversando un buon momento di forma, arriva dalla inattesa sconfitta nel derby sul campo della Zanetti Bergamo in campionato e cerca il riscatto nell’impegno europeo che nasconde non poche incognite. Carlo Parisi, arrivato da ...

Novara-Stoccarda in tv oggi : orario - programma - streaming - sestetti Champions League Volley femminile 2020 : oggi mercoledì 23 gennaio si gioca Novara-Stoccarda, match valido per la Champions League 2020 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool C, le piemontesi sono obbligate a vincere per continuare a inseguire seriamente il primo posto in classifica che garantisce la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere ...

Volley femminile : Conegliano asfalta l’Alba Blaj. Le venete tornano in vetta al girone di Champions League : Conegliano vince senza alcun problema la sfida contro le rumene dell’Alba Blaj. La squadra di Daniele Santarelli si impone con un netto 25-16 25-16 25-17. Le venete tornano in vetta alla classifica del gruppo D di Champions League con undici punti, due in più delle francesi del Nantes. Grande protagonista Raphaela Folie capace di mettere a referto 16 punti. Molto bene Paola Egonu e Miriam Sylla che hanno realizzato rispettivamente 11 e 8 ...

Volley femminile - Scandicci scatenata in Champions League : espugnata Kaliningrad - quarti di finale a un passo : Scandicci non si ferma più nella Champions League 2020 di Volley femminile, sconfigge la Lokomotiv Kaliningrad a domicilio per 3-2 (25-17; 23-25; 25-21; 16-25; 15-12) e infila così la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale per importanza. Le ragazze di coach Luca Cristofani stanno faticando tantissimo in campionato (occupano il quarto posto, domenica hanno perso al tie-break sul campo di Cuneo) ma in Europa si stanno ...

Volley - Champions League femminile 2020. Conegliano vuole il poker con le rumene per mettere al sicuro la qualificazione : Va a caccia del poker di successi la A.Carraro Imoco Conegliano in Champions League. Inizia domani il girone di ritorno del girone preliminare di Coppa e le venete, che hanno ottenuto solo successi, ospitano le rumene dell’Alba Blaj, squadra dal pedigree europeo da non sottovalutare, visto che nelle ultime stagioni ha disputato prima la finale di Champions League e poi la finale di Cev Cup, perdendo lo scorso anno contro Busto ...