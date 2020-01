Volley, Alessandro Michieletto: il nome nuovo di Trento, schiacciatore italiano di 205 cm. 18 anni di grande talento (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alessandro Michieletto non era molto conosciuto al grande pubblico della pallavolo fino a pochi giorni fa, il giocatore di Trento non aveva avuto grande spazio in questa prima parte di stagione ma i problemi fisici dei titolarissimi Aaron Russell e Uros Kovacevic hanno permesso al 18enne di balzare agli onori della cronaca grazie a delle prestazioni interessanti. schiacciatore mancino di 205 cm: questo l’identikit del ragazzo che si è messo in mostra giovedì sera nel quarto di finale di Coppa Italia contro Milano (in campo nel terzo set, ha messo a segno 3 punti) e che ieri pomeriggio è stato titolare in Champions League contro Civitanova (i dolomitici hanno perso 3-0, sei punti col 38% in attacco per il ragazzo). Iscritto all’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Industriale Buonarroti con specializzazione in chimica, Michieletto gioca col numero 5: lo ha scelto perché è ... oasport

