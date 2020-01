Volkswagen Caddy - Primi bozzetti della quinta generazione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel corso del mese di febbraio, la Volkswagen presenterà la quinta generazione del veicolo commerciale Caddy. In attesa di tutte le informazioni, sono stati diffusi due bozzetti che mostrano le caratteristiche estetiche del frontale e della fiancata della versione per il trasporto merci, cui seguirà quella finestrata per i clienti privati.Un design più dinamico. L'offerta sarà basata su due varianti di passo, ma anche la più corta sarà superiore alla generazione precedente per offrire maggiore spazio. Il design compie un ulteriore passo avanti con l'introduzione dei gruppi ottici a Led, del paraurti anteriore sportivo con fori circolari di areazione e con la fiancata scolpita. Il tetto assume un andamento più slanciato e anche i cerchi avranno un diametro maggiore per offrire un look più dinamico. Sotto sotto c'è la Polo. La Volkswagen non ha per il momento fornito alcun dettaglio ... quattroruote

