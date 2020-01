Volevo nascondermi: Elio Germano irriconoscibile nel trailer del biopic sul pittore Ligabue (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il trailer di Volevo nascondermi, in uscita al cinema il 27 febbraio, mostra un irriconoscibile Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue. Un irriconoscibile Elio Germano svetta nel trailer di Volevo nascondermi, nuovo film di Giorgio Diritti. Film biografico per Elio Germano che, in Volevo nascondermi, scritto e diretto da Giorgio Diritti, interpreta il pittore emiliano Antonio Ligabue. La sceneggiatura è stata firmata dal regista bolognese in collaborazione con Tania Pedroni e Fredo Valla, ispirandosi all'artista famoso per i suoi dipinti di tigri, gorilla, leoni e giaguari. Sul grande schermo si assisterà così alla storia di un bambino, solitario ed emarginato, che ha trovato nella pittura una forma di riscatto. Questa la sinossi di Volevo nascondermi: Toni, figlio di una emigrante italiana, ... movieplayer

