Vittorio Cecchi Gori: “Rita Rusic donna della mia vita, Valeria ha peggiorato la cosa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Conteso” tra Valeria Marini e Rita Rusic (le storiche ex) all’interno della casa del GF Vip, Vittorio Cecchi Gori ieri sera è andato a Live – Non è la d’Urso per dire la sua alla macchina della verità. Quali sono stati i reali rapporti? Quali le dinamiche della separazione? “Sono vere le dichiarazioni fatte da Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip”? Un’infilata di domande acchiappa-share che, però, si sono rivelate poco utili all’obiettivo, considerando il tiepido risultato della trasmissione. Live – Non è la d’Urso è stata la trasmissione vincitrice di serata ma con numeri non troppo lusinghieri (13% di share con chiusura sempre a notte fonda). La verità su Rita Rusic Così, sul lettino e con l’esperto a fianco, Cecchi Gori ha dovuto vuotare il sacco sulla Rusic che ha definito – a onor del vero, ed è il caso di dirlo – “la donna della mia vita”. I due hanno avuto ... thesocialpost

