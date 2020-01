Vittorio Cecchi Gori a Barbara D'Urso: “Rita Rusic è la donna della mia vita” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vittorio Cecchi Gori si è sottoposto alla macchina della verità di Barbara D'Urso e sembra aver messo la parola fine alla disputa tra Rita Rusic e Valeria Marini. Vittorio Cecchi Gori, ospite ieri a Live-Non è la D'Urso, ha svelato a Barbara D'Urso, alla fine, chi, tra Rita Rusic e Valeria Marini, sia la donna più importante della sua vita. Vittorio Cecchi Gori affronta la macchina della verità nel 'Live - Non è la D'Urso'. La conduttrice lo ha invitato per fare chiarezza sul rapporto con Rita Rusic e Valeria Marini: le sue due grandi ex avevano avuto una vivace discussione nel corso di una recente puntata del Grande Fratello Vip 2020, e avranno un nuovo confronto anche nella puntata di stasera. Superato un momento di imbarazzo durante ... movieplayer

sportli26181512 : Macchina della verità per Cecchi Gori: meglio Rita Rusic o Valeria Marini? VIDEO: Vittorio Cecchi Gori si sottopone… - cdghietta : RT @zazoomnews: Chi sono Mario e Vittoria i figli Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori - #Mario #Vittoria #figli #Rusic - zazoomnews : Chi sono Mario e Vittoria i figli Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori - #Mario #Vittoria #figli #Rusic… -