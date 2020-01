Vito Crimi e la stella mancante del Movimento: “Acqua pubblica, ambiente, connettività, trasporti e…”. Il capo M5s non ricorda l’ultima (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sarà stata l’emozione oppure la tensione dovuta al nuovo incarico. Durante la conferenza stampa organizzata in Senato, il nuovo capo politico dei 5 Stelle, Vito Crimi, ha mostrato qualche difficoltà a ricordare la quinta stella del Movimento. Rispondendo alla domanda di un cronista, che gli chiedeva un giudizio sulle parole di Conte e Zingaretti dopo i risultati delle Regionali, Crimi ha ricordato le origini del Movimento. “Le 5 stelle non sono né destra, né sinistra” ha detto prima di iniziare l’elenco dei temi associati alle 5 stelle, i pilastri del Movimento. “Acqua pubblica, ambiente, connettività, trasporti…”. Alla quinta Crimi si è fermato qualche secondo imbarazzato, prima di ritrovare la parola. “Innovazione! Ecco, la quinta stella è l’innovazione, che stiamo portando avanti facendo un ministero ad hoc” L'articolo Vito ... ilfattoquotidiano

