Vita da freelance. Finito l’effetto Jobs Act, il capo la manda via: «La sconfitta di chi viene licenziato pur facendo ore di straordinari gratis» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Riceviamo e pubblichiamo la mail di una nostra lettrice: «Gentile redazione di Open,leggo l’email di una vostra lettrice a proposito dei giovani laureati e sottopagati, e la foga che mi rapisce mi fa allontanare con stizza la pila di fogli che sto correggendo per unirmi alle testimonianze che stanno arrivando al vostro sito. Ho 32 anni e sono una editor. Laurea in Lettere, master in Editoria, 6 corsi di specializzazione e 5 anni da dipendente in un’importante casa editrice, di cui 2 di stage e 3 di contratto a tempo indeterminato. Poi le agevolazioni del Jobs Act sono finite, e il mio editore mi ha mandata via. Non è che non mi abbia rinnovato il contratto: mi ha licenziata. La motivazione ufficiale? “Mi serve la scrivania”, perché in redazione eravamo diventati troppi. IneVitabile, visto che appena due settimane prima aveva chiamato due ... open.online

