Virus cinese, a Roma è psicosi contagio: mascherine sold out nelle farmacie (Di lunedì 27 gennaio 2020) Molte farmacie di Roma stanno esponendo cartelli con la scritta 'mascherine sold out'. A causa della psicosi per il coronaVirus, infatti, molte persone stanno acquistando le protezioni per il viso per evitare un eventuale contagio. A comprarle, sono soprattutto i turisti e le persone in partenza all'aeroporto. fanpage

Agenzia_Ansa : Virus cinese: salgono a 80 i morti e i casi certi a 2300 #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus #Cina, annullata la parata a Milano. In solidarietà verso popolo cinese colpito dal coronavirus #ANSA - repubblica : La grande paura cinese: 'Il virus si espande' - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi… -