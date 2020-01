Virus Cina,Oms alza rischio a "elevato"

Le autorità sanitarie di Pechino confermano il primo decesso nella capitale di un paziente affetto da polmonite da corona. La vittima,50 anni, si era recata a Wuhan. A Pechino sono 8 i nuovi casi confermati, 80 in totale. Intanto si registra un primo caso sospetto in Costa d'Avorio. Sarebbe il primo in Africa. L'Oms hada "moderato" ad "alto" ilcontagio. E il nostro ministro della Salute Speranza chiede "piena collaborazione tra istituzioni internazionali,potenziando lo scambio di informazioni".(Di lunedì 27 gennaio 2020)