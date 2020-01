Virus Cina: primo caso sospetto in Africa, studentessa messa in isolamento (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il coronaVirus diffusosi a macchia d’olio in Cina potrebbe essere arrivato anche in Africa. Una studentessa della Costa d’Avorio di 34 anni, di ritorno da Pechino e con sintomi simili a quelli del coronaVirus, è stata messa in isolamento e sottoposta ai test per verificare se si tratta del primo caso nel continente Africano. Secondo il Ministero della Salute della Costa d’Avorio, la ragazza risiede da 5 anni in Cina e aveva mostrato i sintomi della malattia ancora prima di salire sull’aereo con il quale è tornata sabato scorso ad Abidjan. Al suo arrivo all’aeroporto una task force di esperti ha preso in carico la donna per poter predisporre tutte le misure del caso.L'articolo Virus Cina: primo caso sospetto in Africa, studentessa messa in isolamento sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

