Virus Cina, l’Oms rettifica: “Elevato rischio di epidemia globale”. C’è il primo morto a Pechino, Trump offre aiuti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Oggi l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronaVirus cinese è “elevato“, ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui riferiva che il rischio fosse “moderato”. L’ultimo rapporto dell’organismo Onu, diffuso domenica sera, ha rilevato un rischio “molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale”. In una nota aggiunge che nelle comunicazioni dei giorni precedenti era stato detto “erroneamente” che il rischio era “moderato“, ha spiegato la portavoce Fadela Chaib. Nel frattempo continua l’emergenza, con il primo morto a Pechino e tre nuovi casi sospetti in Austria e uno accertato in Canada. Trump offre l’aiuto degli Usa a Pechino, mentre prosegue la mobilitazione internazionale, con l’Italia che si sta ... meteoweb.eu

