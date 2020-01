Vincere o stravincere, l’eterno dilemma: falso moralismo e frasi fatte, ma ha ragione Gasperini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Fermarsi o continuare a giocare e a segnare anche se il punteggio è già largo? Questo è il dilemma. Una diatriba antica, tornata d’attualità con la vittoria dell’Atalanta a Torino per 0-7. Una questione, quella del rispetto dell’avversario che spesso divide. Da una parte, chi sostiene che non si debba mai valicare un certo limite, dall’altra la tesi è quella che sia necessario giocare con il massimo impegno fino alla fine. Pensiamo che il rispetto consista nel condurre la partita al meglio delle proprie possibilità e non vada misurato con il risultato. E’ più divertente giocare nell’Atalanta che andare al Luna Park: numeri da big, nel mirino un record storico Recentemente abbiamo assistito all’esonero di un allenatore delle giovanili. A Grosseto, il tecnico dell’Invicta Sauro, è stato licenziato dopo aver vinto un match per 27-0. In quel caso il ... calcioweb.eu

matteosalvinimi : Che spettacolo qui a #Ravenna! Amici, domenica non andiamo a vincere ma a STRAVINCERE! Forza!!! #domenicavotoLega… - dicofilo : RT @carloemme50: La Borgonzoni, quella che doveva non vincere ma stravincere, ha già presentato le dimissioni da senatrice? - Emanule94671372 : @Fabiomass65 @vintagestore18 @AlessiaMorani Che vuol dire? Dovevate non vincere ma stravincere secondo il Capitone. -