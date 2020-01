Vieni da me, Caterina Balivo imbarazzata da Bossari: “Non si può fare!” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Caterina Balivo reagisce a una gaffe di Daniele Bossari a Vieni da me: “Non farmi fare brutte figure!” Nuova puntata di Vieni da me con Caterina Balivo che ha deciso di aprire la settimana con una bella intervista a Daniele Bossari, il vincitore della fortunatissima seconda edizione del Grande Fratello Vip, che è ormai rinato dopo essere guarito dalla depressione. Proprio all’inizio dell’intervista, però, Daniele Bossari ha commesso una gaffe che ha imbarazzato Caterina Balivo. In poche parole ha citato l’azienda di famiglia durante il racconto della sua infanzia e la conduttrice ha reagito così: “Non si può fare pubblicità occulta, Daniele! Siamo su Rai1, non farmi fare brutte figure!”. L’intervista è poi continuata tra racconti paranormali, retroscena sentimentali e il drammatico racconto della sua depressione. Vieni da me, Filippa ... lanostratv

italiaserait : Vieni da Me: la puntata del 27 gennaio 2020. Gli ospiti di Caterina Balivo e anticipazioni in diretta… - infoitcultura : Vieni da Me: puntata del 24 gennaio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo - infoitcultura : Caterina Balivo, Arisa si confessa a Vieni da Me -