VIDEO Nadal-Kyrgios, Highlights Australian Open 2020: il maiorchino estromette l'idolo australiano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto l'Australiano Nick Kyrgios nel quarto turno degli Australian Open di tennis con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) dopo tre ore e quarantadue minuti di gioco. Il maiorchino affronterà mercoledì 29 gennaio (orario da definire) l'austriaco Dominic Thiem nei quarti di finale. Di seguito le immagini salienti dell'incontro. VIDEO GLI Highlights DEL MATCH Nadal-Kyrgios

