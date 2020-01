Via Piave, abbattuti i grandi alberi per costruire il nuovo mercato (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione dell’area di via Piave che, nel cuore di Salerno, ospiterà un mercato ambulante (generi alimentari) finalmente in linea con gli standard europei. Per realizzare la infrastruttura – copertura e box servizi igienici in primis – si è reso necessario, oggi, procedere all’abbattimento della decina di grandi alberi presenti, le cui radici avevano deformato il selciato. Un colpo al cuore per gli amanti della natura e gli ambientalisti di cui stamattina, in verità, si è notata l’assenza. L'articolo Via Piave, abbattuti i grandi alberi per costruire il nuovo mercato (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

