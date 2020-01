Valeria Marini torna al GF Vip: brutto scontro con l’Elia, Rusic nera (Di lunedì 27 gennaio 2020) Valeria Marini torna al GF Vip: la reazione di Rita Rusic non si fa attendere Tanti colpi di scena nell’ultimissima puntata di Grande Fratello Vip. L’entrata in casa di Valeria Marini era stata anticipata solo poche ore prima della diretta e la stellare soubrette è entrata in barba alle reazione, non troppo felici, di chi … L'articolo Valeria Marini torna al GF Vip: brutto scontro con l’Elia, Rusic nera proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : Qui solo per Valeria Marini che torna in casa. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : “Vorrei scagliare una pietra a favore di Pamela Prati”. Valeria Marini, #verissimo. - trash_italiano : Io metterei Valeria Marini in ogni programma televisivo. #GFVIP -