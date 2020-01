Usa, incendio in Alabama: morti e feriti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un incendio su un pontile lungo il fiume Tennessee, Alabama, ha causato la morte di diverse persone e almeno sette feriti. Le autorita’ non hanno ancora precisato il numero delle vittime. Il rogo, che ha coinvolto 35 imbarcazioni usate come abitazioni, e’ scoppiato nella notte quando la maggior parte degli occupanti dormiva. Chi ha potuto si e’ messo in salvo gettandosi in acqua. Ancora ignote le cause dell’incidente.L'articolo Usa, incendio in Alabama: morti e feriti Meteo Web. meteoweb.eu

GiovanniRoi : Italia, Foggia, incendio distrugge 23 mezzi per la raccolta rifiuti a San Severo. Ma il paradosso è che se il Gover… - justsugarfree : @nnorthstardust 1961 Incendio nel Gran Circus Americano nella città di Niterói, Rio de Janeiro, in Brasile, la più… - VeroneseTech : ????????? ??UN IDRANTE DA SOLO BASTA? ?? li avete visti molte volte, durante un nostro viaggio di lavoro negli USA ve n… -