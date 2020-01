Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio. ‘Sono molto attivo a letto’: Gemma sconvolta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D Nonostante la scorsa settimana sia terminata con un appuntamento del Trono over di Uomini e Donne, anche oggi pomeriggio che è lunedì su Canale 5 va in onda una nuova puntata del parterre senior. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani che, dopo aver chiuso la sua conoscenza con il cavaliere Marcello ne ha iniziata un’altra con un nuovo arrivato. Cosa accadrà in studio? Spoiler Trono over: Gemma Galgani conosce Emanuele Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che per la dama arriverà un nuovo cavaliere. Quest’ultimo si chiama Emanuele, giunto appositamente per lei. A quanto pare nella vita fa il personal trainer ma ha avuto impieghi anche come ballerino, karate e in particolare ... kontrokultura

