Università, il ministro Manfredi a Napoli: Assumeremo 1.600 ricercatori (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per l’Università e la ricerca “le risorse ci vogliono e sicuramente ci saranno dei primi segnali a breve. Nel decreto milleproroghe vareremo un piano straordinario dei ricercatori”. Lo ha annunciato a Napoli il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. “L’emendamento non è ancora stato presentato, ma l’obiettivo è di arrivare all’assunzione dal primo anno di 1600 ricercatori tipo B”, ha sottolineato parlando a margine di un convegno sul Mezzogiorno nella sede dell’Unione industriali di Napoli. “Ci saranno investimenti sull’edilizia a breve – ha proseguito il ministro – che consentiranno di dare delle risposte immediate e poi ci prepariamo per una finanziaria futura di investimenti con politiche specifiche per l’ingresso dei giovani nell’Università e il rilancio della ricerca ... ildenaro

