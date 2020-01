Una Vita anticipazioni 27-31 gennaio 2020: padre Telmo in crisi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le anticipazioni di Una Vita sono ricche di suspense e di tensioni emotive. padre Telmo è in piena crisi per aver baciato Lucia. Samuel chiede a frate Guillermo di fare un’indagine per lui. Tra Cefelino e Casilda scappa un bacio appassionato. Liberto è molto agitato per il suo primo incontro di pugilato. Vincerà? Ecco gli spoiler delle puntate della soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio. anticipazioni Una Vita: padre Telmo eVita Lucia Lucia e padre Telmo dopo essersi baciati con molta passione, sono entrambi turbati e cercano di eVitarsi. Il curato si chiude in se stesso, mentre la Avarado, superato l’imbarazzo iniziale, vorrebbe parlargli per mettere in chiaro alcune cose. Il parroco, però, preferisce non incontrarla per eVitare di cedere di nuovo alla passione. Lucia non demorde, vuole parlare a tutti i costi con padre Telmo, che tuttavia ... kontrokultura

chetempochefa : 'Son diventata negli anni la nonna di me stessa. C'è quella ragazzina delle mie storie che non mi libera mai nella… - ivanscalfarotto : Una Regione ben amministrata fa la differenza per i suoi cittadini. Gli asili, la salute, i trasporti: ha un impat… - acmilan : ? UNHCR lancia la raccolta fondi “Mettiamocelo in testa: un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di pe… -