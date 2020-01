UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 28 gennaio 2020

Davide Devenuto lascia Un POSTO al sole : “Saluto Andrea - compagno di viaggio cui ho dato tutto” : Davide Devenuto lascia ufficialmente Un posto al sole. Si è conclusa poche ore fa la lunga collaborazione tra l’attore che ha dato il volto al personaggio di Andrea Pergolesi e la nota soap opera di Rai3. “Saluto Andrea, che per anni è stato un compagno di viaggio a cui ho dato tutto quello che avevo e che mi ha insegnato la leggerezza e l’ironia” ha scritto pochi minuti fa su Instagram. Il compagno di Serena Rossi ha vestito i panni di Andrea ...

Un POSTO al sole anticipazioni 28 gennaio 2020 : Filippo pazzo di gelosia per Serena : Nella puntata di Un posto al sole, in onda martedì 28 gennaio 2020 su Rai3, Filippo è tormentato dalla gelosia nei confronti di Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 28 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni insistono sulla situazione sempre più tesa in casa di Filippo e Serena. Serena sembra stanca di doversi giustificare agli occhi del marito, Filippo è tormentato dalla gelosia al punto da prendere una decisione che ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni dal 27 a venerdì 31 gennaio 2020 : Giulia cade nella trappola di Marcello : le trame della soap per napoletana per l'ultima settimana del mese di gennaio, rivelano che la povera Giulia cadrà nella trappola di Marcello. Di cosa si tratterà?

Un POSTO al sole - anticipazioni 27-31 gennaio - spunta Leonardo tra le crepe di Filippo e Serena : Le anticipazioni della soap ‘Un posto al sole’, relative agli episodi in onda da lunedì 27 gennaio a venerdì 31 gennaio, svelano che Filippo è fiducioso di poter riconquistare Serena, ma spunta Leonardo tra le loro crepe. Proseguono i problemi scolastici di Bianca, Angela decide di sentire la preside. L'appuntamento come sempre, è alle 20.45 su Rai3.Continua a leggere

Un POSTO al sole : new haircut per ILENIA LAZZARIN (e intanto torna Eugenio) : Dopo il ritorno a Palazzo Palladini, a Un posto al sole Viola Bruni è tornata a Torino e per ora la stiamo vedendo in “videochat” intenta a dare manforte all’amica Angela Poggi (Claudia Ruffo). E per il futuro? Un posto al sole anticipazioni: il marito di Viola torna a Napoli da solo Quel che è certo è che, almeno in un primo momento, il marito Eugenio (Paolo Romano) rientrerà a Napoli da solo e sarà impegnato in ...

Un POSTO Al Sole anticipazioni 27-31 gennaio 2020 : Leonardo lancia una proposta a Serena : Le anticipazioni di Un Posto Al Sole garantiscono scene ad alta tensione e sorprese inaspettate. Leonardo fa una proposta a Serena ma la donna è preoccupata per la reazione di Filippo. Angela affronta la Gagliardi, mentre Marcello continua a manipolare la povera Giulia. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della celebre soap partenopea in programma su Rai 3 da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio. anticipazioni Un Posto Al Sole: Angela ...

Anticipazioni Un POSTO al sole puntate dal 27 gennaio al 31 gennaio 2020 : il tentativo di Fabrizio : Nelle puntate da lunedì 27 gennaio a venerdì 31 gennaio della soap opera di successo Un Posto al sole scopriremo in che modo Fabrizio cercherà in tutti i modi di riconquistare il cuore ferito di Marina. L’uomo farà di tutto per farle tornare il sorriso, per quanto sia molto difficile in quanto la donna si sente molto delusa per tutto quello che è successo tra loro. Fabrizio sa perfettamente che è davvero difficile rimettere insieme i ...

Un POSTO al sole anticipazioni 27 gennaio 2020 : una brutta sorpresa per Filippo : Nella puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 27 gennaio 2020 su Rai3, Filippo preparava una sorpresa per il ritorno di Serena e Irene ma qualcosa è andato storto: anticipazioni. Un posto al sole torna lunedì 27 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel rapporto di Filippo e Serena, la cui rottura sembra ormai insanabile. Per Marina e Fabrizio le occasioni di rivedersi, non mancano, e mentre lei cercherà un alleato ...

Un POSTO al sole - Patrizio Rispo (Raffaele) : “Mi arrabbio sul set” : Anticipazioni Un posto al sole, l’attore di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo): “Sul set mi arrabbio” E’ nel cast di Un posto al sole da sempre Patrizio Rispo, che interpreta il ruolo di Raffaele Giordano, portinaio di Palazzo Palladini, il quale si è raccontato con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia, uscito in edicola martedì scorso. Nell’intervista in ...

Un POSTO al Sole - al 31 gennaio : Leonardo approfitta della crisi tra Filippo e Serena : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate Leonardo approfitta della crisi tra Serena e Filippo. Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntate di Un Posto al Sole, dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate vedremo Filippo cercare il modo di risolvere la situazione con Serena, ma le cose non vanno nel modo in cui lui spera. Sicuramente preso dall’ansia Filippo potrebbe compiere una serie di scelte ...

Un POSTO al sole - Imma Pirone a Tv Soap : “Clara interagirà anche con altri…” : Da “semplice cameriera” di casa Viscardi, quello di Clara si sta trasformando gradualmente in un vero e proprio ruolo chiave. E presto i telespettatori di Un posto al sole la vedranno ancora più presente sulla scena! In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa trama, abbiamo incontrato l’interprete di Clara, Imma Pirone, che ci ha parlato soprattutto dell’evoluzione che ha avuto questo personaggio rispetto ...

Un POSTO al sole - spoiler 27 gennaio 2020 : Renato depresso - doccia gelata per Filippo : Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di lunedì 27 gennaio rivelano che ne vedremo di cotte e crude. Nell’appuntamento numero 5426 saranno ripresi dei vecchi argomenti. Nello specifico si tornerà a parlare di una certa questione d’amore: il triangolo tra Leonardo – Serena – Filippo! Quest’ultimo arriverà a Berlino nel tentativo di riprendersi la sua famiglia, ma l’uomo avrà una doccia gelata. Anche ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 27 gennaio 2020 : anticipazioni puntata 5426 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 27 gennaio 2020: Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) tenta di riconquistare Marina (Nina Soldano)… Filippo (Michelangelo Tommaso) ha trovato Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) con Leonardo (Erik Tonelli), così la sorpresa che voleva fare a moglie e figlia si trasforma in una doccia gelata… Raffaele (Patrizio Rispo) ha paura che Renato (Marzio Honorato), ...