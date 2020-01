Un posto al sole, anticipazioni 28 gennaio 2020: Filippo geloso di Leonardo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un posto al sole tornerà con un nuovo appuntamento martedì 28 gennaio e, stando alle anticipazioni in merito, ne vedremo di cotte e crude. Serena dovrà vedersela con la gelosia del marito il quale non sopporta la presenza di Leonardo all’interno della vita della moglie. Marcello, frattanto, tornerà a manipolare Giulia. Roberto consolerà Marina la quale arriverà ad un punto di svolta. Un posto al sole anticipazioni martedì 28 gennaio Serena e Filippo si ritroveranno a discutere per via degli ultimi avvenimenti. La donna, dopo aver scoperto il tradimento del marito con una certa Viviana, è volata in Germania per riflettere sul da farsi. Accusando l’assenza dell’amata moglie, Filippo ha deciso di raggiungerla a Berlino al fine di riconquistarla. Una volta arrivato sul posto, l’uomo ha ricevuto un’amara sorpresa. La presenza di Leonardo ha stravolto tutto ... kontrokultura

