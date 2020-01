Tuttosport: il Napoli tratta per cedere subito Callejon (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non solo la splendida vittoria contro la Juve, ma anche notizie di mercato per il Napoli. Dopo l’arrivo di Politano che in giornata dovrebbe effettuare le visite mediche e la firma del contratto, Tuttosport sospetta che dietro il tentennamento di De Laurentiis alla cessione di Younes, corteggiato da Samp, Torino e Genoa, ci sia qualcosa di più Ecco allora che spunta roboante il nome di Callejon, ormai al passo d’addio. Il suo agente Quilon sta trattando con alcuni club spagnoli (l’Espanyol su tutti) non per l’estate bensì per l’immediato L'articolo Tuttosport: il Napoli tratta per cedere subito Callejon ilNapolista. ilnapolista

