Tumori testa-collo: nuove armi da uno studio del Regina Elena di Roma (Di lunedì 27 gennaio 2020) nuove armi terapeutiche per i Tumori testa-collo da uno studio congiunto Italia-Canada finanziato da Fondazione Airc e condotto per l’Italia dall’Istituto nazionale Tumori Regina Elena di Roma. La ricerca ha svelato “una correlazione tra una mutazione genica e l’attività di un farmaco di nuova generazione nei Tumori testa-collo”, sottolinea una nota del Regina Elena. In particolare, “i risultati hanno dimostrato che la presenza di mutazioni del gene p53, da cui dipende una minore sopravvivenza dei pazienti con Tumori testa-collo, è associata alla risposta al trattamento con un farmaco di nuova generazione, l’alpelisib, un inibitore specifico della PI3K”. Lo studio è stato pubblicato su ‘Clinical Cancer Research’. I Tumori della testa e del collo (laringe, faringe e cavità orale) rappresentano il sesto tipo di patologia ... meteoweb.eu

