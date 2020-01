Travaglio risponde a Gaia Tortora: «Le ho preannunciato un corso di recupero per ciucci» (Di lunedì 27 gennaio 2020) La dichiarazione di Alfonso Bonafede a Otto e Mezzo, quella sugli innocenti che non vanno in carcere, ha provocato una vasta eco di reazioni, nonostante il tentativo di spiegazione fornito dallo stesso ministro della Giustizia all’indomani della sua intervista. E da lì si è innescata una polemica a distanza tra giornalisti che oggi ha visto l’ennesimo capitolo di questo romanzo, con Marco Travaglio contro Gaia Tortora. La vicedirettrice del tg La7, nella giornata di domenica, aveva preso una netta posizione nei confronti del direttore de Il Fatto Quotidiano. LEGGI ANCHE > La figlia di Enzo Tortora chiede a Bonafede si spiegare il senso della frase «gli innocenti non finiscono in carcere» Il tutto è partito da due tweet di Gaia Tortora, a commento dell’editoriale scritto da Travaglio domenica 26 gennaio. Due commenti che, poi, sono sfociati (secondo le versioni di ... giornalettismo

pietroraffa : Scena epica a #dimartedi. #Travaglio dice che 'la prescrizione, in Italia, non la vuole nessuno'. #Floris gli ris… - bannamix1 : @Andrea__Monti @marcotravaglio Travaglio non ti risponderà mai. Anche perché non risponde a nessun tweet. Stiamo di… - balduroberto : RT @Solegiallorosso: Tempo perso caro #Travaglio, probabilmente non hai mai seguito nemmeno una puntata di quel fantastico talk che rispond… -