Trasloco senza stress: cosa fare subito dopo essersi trasferiti? (Di lunedì 27 gennaio 2020) dopo tutta la fatica spesa nel corso del Trasloco, il tuo unico desiderio sarà sicuramente quello di andare avanti con la tua vita e goderti la nuova sistemazione. Ma non è ancora giunto il momento. Ci sono molte cose da fare prima che tu possa sistemarti comodamente e tornare alle tue routine senza intoppi.Cambia il tuo indirizzoBeh, certo! Non vuoi che la posta, in particolare le lettere sensibili e i tuoi preziosi acquisti, finiscano nelle mani del tuo ex proprietario. Come comportarsi con le tante aziende e agenzie che inviano posta ogni mese? Non è necessario contattarli singolarmente. È infatti disponibile un servizio di Poste Italiane che permette di ricevere al nuovo indirizzo tutta la corrispondenza inviata al vecchio.Non dimenticare di presentare, presso l'Ufficio Anagrafe del comune in cui andrai a risiedere, l'istanza di trasferimento nella nuova abitazione entro 20 ... ilfogliettone

