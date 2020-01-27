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Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08 | 30

CIRCOLAZIONE INTENSA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DOVE  SI RALLENTA TRA VIA APPIA A VIA ...

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Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE INTENSA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DOVE  SI RALLENTA TRA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA,                                                                        MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA:                                                                                                                     SULLA VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, LUNGO VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, SULLA VIA FLAMINIA, DA LABARO ALLO SVINCOLO PER TOR DI QUINTO,  SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST,                        LUNGO LA VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE, SULLA VIA ... romadailynews

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