Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE INTENSA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DOVE SI RALLENTA TRA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA: SULLA VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, LUNGO VIA CASSIA, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, SULLA VIA FLAMINIA, DA LABARO ALLO SVINCOLO PER TOR DI QUINTO, SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA TIBURTINA, DAL GRA A REBIBBIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST, LUNGO LA VIA APPIA, DAL GRA A VIA DELLE CAPANNELLE, SULLA VIA ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -